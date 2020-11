L'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo oggi ha fatto il punto sulla situazione relativa all'adozione un protocollo comune per i tamponi: "Servirsi di un centro unico per tutti? Stamattina è stata completata la prima versione di un protocollo che ci consentirà di individuare l'azienda che completerà i tamponi a livello nazionale. È un passo importante, ringraziamo il dottor Casasco e tutta la Federazione Medici Sportivi Italiani per questo aiuto. Il sistema di controllo della Serie A sarà sempre più rigoroso. Come funzionerà? Ci riserveremo di dare un'informativa nel dettaglio nelle prossime ore".