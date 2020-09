3









Fiato sospeso per i risultati dei tamponi del Napoli che sarebbero dovuti arrivare già nel primo pomeriggio. Il momento in cui si saprà se ci sono dei positivi nella squadra azzurra è spostato al tardo pomeriggio, secondo Radio Kiss Kiss che cita il Prof. Giuseppe Portella, responsabile dei tamponi del club azzurro. L'esito verrà quindi comunicato in tardo pomeriggio visto che stamattina c'è stato un problema nei macchinari. Il Napoli ha giocato l'ultima partita di campionato contro il Genoa che dopo la sfida del San Paolo ha riscontrato ben 14 positività tra calciatori e staff. Domenica gli azzurri dovrebbero sfidare la Juve all'Allianz Stadium mentre Genoa-Torino va verso il rinvio.