Per Claudio Lotito 1.875,00 euro di multa, per Ivo Pulcini e Fabio Rodia 937,50 euro di multa, per la Lazio ammenda di 2500,00 euro.

Queste le sanzioni inflitte dalla Procura della Figc per il caos tamponi della Lazio relativo alla scorsa stagione, quando il club biancoceleste è stato ritenuto colpevole di aver eseguito i test anti-Covid ogni 6 giorni anziché ogni 4, come avrebbe dovuto fare.

Adesso però si attendono gli sviluppi dell'inchiesta sui tamponi di questa stagione eseguiti dal laboratorio Futura Diagnostica, per i quali si mosse pure la Procura della Repubblica di Avellino.