Il caso dei tamponi della Lazio prosegue su più livelli. Innanzitutto ci sono i giocatori protagonisti dei test "controversi": Lucas Leiva, Thomas Strakosha e Ciro Immobile. Leiva è ufficialmente negativizzato ed è tornato oggi ad allenarsi in gruppo a Formello. Ancora fermi invece Strakosha e Immobile, che sperano di rientrare per la trasferta di sabato a Crotone. Nel frattempo, come riferisce Sky Sport, la Procura della Repubblica continua a indagare sulla condotta del laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, a cui la Lazio si appoggia per i tamponi. ​Mentre la Procura federale sentirà diverse persone per vederci più chiaro e valutare eventuali violazioni e sanzioni sportive..