Claudio Lotito è stato ascoltato ad Avellino come persona informata sui fatti in merito al caso tamponi per tre ore. Il procuratore D’Onofrio, senza che fosse necessaria l’assistenza dell’avvocato, come da prassi lo ha ascoltato nell’ufficio posto al secondo piano del Tribunale, in cui erano presenti anche i tre pm che seguono l’inchiesta: Teresa Venezia, Vincenzo Toscano e Luigi Iglio. Come scrive il Corriere dello Sport, la sua linea è chiara: si sente vittima di un polverone sollevato per colpire la Lazio e lo ha sottolineato davanti ai pm.