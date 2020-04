'Tamponi e test per tutti'. Titolo forte, quello dell'edizione odierna di Tuttosport, al cui interno troviamo l'intervista a Casasco, presidente dei medici sportivi, che 'indica le condizioni per la ripresa'. Scrive il quotidiano: "Dall'assemblea di Lega al vertice Spadafora-Gravina: settimana cruciale per delineare il finale di stagione. Gravina, presidente FIGC, ipotizza la fine del campionato tra settembre e ottobre". Di spalla, in alto, "Ferran Torres: altro duello Juve-Dortmund".



Sul Corriere dello Sport, c'è lo 'Scudetto a due vie'. "Vi riveliamo le ipotesi sulle possibili ripartenze di Serie A e Coppe", si legge. E ancora: "Esistono un calendario parallelo con i campionati affiancati all'Europa e un calendario a blocchi con la chiusura dei tornei per il titolo e solo dopo Champions ed Europa League: finali 5-8 o 19-22 agosto". A sinistra, "Caso stipendi: che scontri nelle leghe top".



Attenzione alla prima pagina di AS: 'Pogba è più vicino al Real'. Per il quotidiano spagnolo, "il francese darà priorità al Real piuttosto che alla Juve o al rinnovo con lo United".



