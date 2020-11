La decisione della Serie A: ci sarà un centro unico per i tamponi della Serie A, che dovranno essere molecolari. Non c'è ancora nessun accordo sull’isolamento presso una struttura dedicata per 7 giorni per la cosiddetta “bolla”, ma di questi temi si è discusso nella riunione informale dei club di Serie A e poi si discuterà nel Consiglio di Lega che li dovrà portare in assemblea. Come racconta Tuttosport, "l’unico argomento su cui c’è stata qualche frizione riguarda appunto la regolamentazione dell’isolamento fiduciario su cui si sono trovare alleate Juventus e Torino nel chiedere l’individuazione di una struttura dedicata e non più nelle abitazioni come accade ora e come è comunque attuabile in ottemperanza ai protocolli. Alla fine si è deciso di mantenere l’attuale sistema che prevede, in assenza di una struttura dedicata, l’isolamento fiduciario dei calciatori nelle rispettive abitazioni". E' arrivata però una svolta fondamentale: la decisione di affidarsi a un laboratorio unico per i test, anche se la scelta definitiva verrà assunta in assemblea dopo aver valutato costi e dettagli logistici, con Synlab e Federlab in vantaggio sul altre aziende del settore.