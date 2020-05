L'Italia osserva la Germania e agisce. O almeno ci prova. Il calcio si è posto un obiettivo: ricominciare la Serie A il prossimo 13 giugno. Prima però(ecco il motivo dello slittamento del lavoro di gruppo previsto inizialmente per domani, lunedì 18 maggio). I temi più delicati sono quelli del ritiro prolungato, vista anche l'indisponibilità di molti club di una struttura ad hoc (la Juve in questo è già pronta a partire isolando tutti al J Hotel ), quello della quarantena obbligatoria e infine la responsabilità penali per i medici sociali.- L'intenzione delle società è di sottoporre nei prossimi giorni una versione modificata del protocollo, nella quale. L'isolamento obbligatorio per tutti previsto al primo caso di positività da parte di uno del gruppo, si sta pensando di sostituirlo con un uso sempre più frequente dei tamponi.- Il Governo è pronto a fare un passo indietro anche sul fronte della responsabilità penale per i medici, che(per esempio, in caso di omissione di una segnalazione in caso di positività autorizzando il giocatore col virus a scendere in campo).