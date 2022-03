Il giornalista Luca Talese, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Marte, dove ha parlato anche della lotta scudetto, soffermandosi pure sulla situazione della Juve.



'L’Inter parte come un caterpillar e viene fermata, il Milan ha preso le sue tranvate, la Juve compra chiunque e viene sempre eliminata dalla Champions. Il campionato è bello, non è brutto. Il Cagliari aveva una difesa con un capitano della Nazionale e prendeva 30 gol. Ha dovuto mettere due giovani, Altare e Lovato, ora nel girone di ritorno è secondo per punti raccolti dopo Napoli e Juve'.