Che la stagione della Juve fosse già compromessa non si doveva aspettare l'esito della gara contro ilper scoprirlo, ma l'ennesimo passo falso di Madama rischia di compromettere in maniera drastica quelle che saranno le sorti di questa stagione anche su altri obiettivi differenti dal campionato. Restano però alcune cose da salvare della gara contro i brianzoli, come la determinazione e la tenacia con la quale sono stati affrontati i 45 minuti e sarà proprio da qui che bisognerà ripartire, perchè se prima si era incompleti di uomini e le motivazioni venivano da sole, ora quegli uomini sono ritornati, ma la bufera che si è abbattuta sull'ambiente bianconero potrebbe aver spento l'entusiasmo che si era generato prima della sconfitta di Napoli.- Così come sono da salvare e da registrare anche le prestazioni dei giovani bianconeri, con Iling eche hanno provato aad una squadra priva di idee e di manovre di gioco. A sorprendere maggiormente però sono state le giocate dell'argentino, che sta entrando partita dopo partita sempre più negli schemi di Allegri.ed è proprio dai suoi piedi che sono nate le occasioni più pericolose verso la porta difesa da uno straordinario Di Gregorio. E' chiaro che deve crescere e migliorarsi ancora tantissimo, ma la personalità sta venendo fuori e la sua tenacia può portarlo lontano.