Luca Zanimacchia è un talento ex Juventus Under 23, che con Sarri esordì anche in prima squadra, attualmente in prestito in Spagna nel Real Saragozza. Su di lui ha messo gli occhi un club italiano che attualmente sta affrontando il campionato di Serie B con buone ambizioni: il Monza di Berlusconi e Galliani. Secondo ​monza-news.it, infatti, per l'estate il Monza avrebbe intenzione di intavolare con la Juve una trattativa per Zanimacchia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il contratto del giocatore con la Juve scade nel 2023.