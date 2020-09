L'anno scorso la Juventus ha acquistato dal Lugano il difensore classe 2001 Nikita Vlasenko, ucraino di nascita ma di nazionalità elvetica. Nell'ultima stagione ha ben figurato nella Primavera di mister Zauli, che per la preparazione se l'è portato nell'under 23. Tuttavia il suo immediato futuro è lontano da Torino: è in fase avanzata una trattativa per la cessione del ragazzo al Sion, nella "sua" Svizzera, in prestito con diritto di riscatto. A marzo di quest'anno Vlasenko era stato insignito a marzo del premio mensile "Uefa for Players".