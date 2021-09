Nicolò Fagioli, uno dei talenti più fulgidi in casa Juve degli ultimi anni, è stato girato in prestito in Serie B, alla Cremonese, per poter accumulare un minutaggio adeguato a far crescere con continuità le sue grandi potenzialità.palla rubata a ridosso dell'area avversaria, triangolo stretto con Di Carmine e freddezza nel trafiggere il portiere ducale, un certo Gigi Buffon.