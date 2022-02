Talento e sacrificio. "I tre davanti possono giocare insieme, ma se giocano devono correre. Il vantaggio è avere molta più qualità davanti, però non bisogna mai perdere l’equilibrio di squadra". Parole e musica di Massimiliano Allegri. Lo scenario è quello di un Morata in pianta stabile tra i titolari insieme a Dybala e Vlahovic, a formare la "ADP": Alvaro, Dusan, Paulo. E non solo l'acronimo del calciatore più prolifico della storia della Juventus. Uno scenario che riporta alla svolta tattica messa in atto sempre da Allegri nel 2017: allora furono Mandzukic, Dybala e Higuain (più Cuadrado).



STRADE E TRAGUARDI - La stagione è ancora lunga e lo storico è rappresentato solo dal match contro il Verona. Ma Alvaro ha fatto vedere sprazzi incoraggianti: sia tatticamente, che caratterialmente. Un po' punta a fianco di Vlahovic, un po' ala nel 4-3-3. Con Zakaria in veste di equilibratore a centrocampo. Dove può arrivare questa nuova Juventus? Quella del 2017 sfiorò il triplete, difficile che questa possa ripetere quei risultati: il ritardo in campionato è consistente e per ora anche Allegri si è tirato fuori. Ma davanti ci sono ancora quattro mesi, una strada da percorrere seguendo due vie: talento e sacrificio.











LA STORIA E’ MAESTRA DI VITA – Non servirebbe nemmeno scomodare Cicerone, perché in fin dei conti si tratta di un passato recente, frutto del lavoro dello stesso Allegri: Morata come Mandzukic, che nel 2017 è stato dirottato a sinistra per schierare insieme a lui Higuain e ancora Dybala. Niente di nuovo, dunque. Anche perché un escamotage del genere è stato adottato anche dall’Inter di Mourinho, che ha vinto tutto nel 2010 con lo spostamento di Eto’o a sinistra e Sneijder dietro a Milito. Con i giusti elementi e la giusta disposizione al sacrificio, è possibile mettere in moto un meccanismo vincente. Forse, però, tornando alle parole di Allegri nel post partita di ieri, la Juve lo ha fatto fuori tempo massimo.