L'ex centrocampista dell'Inter Saphir Taider ha parlato ad FcInternews del campionato che inizia tra venti giorni esatti. Oggi è un calciatore del Montreal Impact e non ha dubbi sull'esito della prossima Serie A: “No. Io mi sono stufato di veder vincere la Juve e lo dico per il bello del campionato. Ma credo che anche questa stagione vedrà i bianconeri trionfare. Dietro di loro vedo bene comunque Inter e Napoli”.



INTER - ​“Si tratta di una bella esperienza, ero giovane ma ho giocato parecchio. Non potrò mai scordare le partite contro Juve e Milan. Match spettacolari. Ti senti diverso, lo stadio è pieno. Io avevo pure fornito delle belle prestazioni. Con i bianconeri finì in pareggio, mentre battemmo i rossoneri. In città prima della Stracittadina non si parlava d’altro. Vincere un derby ti rimane dentro. È spettacolare. Ti fa capire l’importanza della singola partita”.