Taider, a Passione Inter, ha raccontato il suo pensiero su Mauro Icardi: "“Guarda, non lo dico perché sono un suo connazionale, ma penso che avesse e tutt’ora abbia molte più qualità Belfodil rispetto a Icardi, dal punto di vista tecnico e fisico. Poi all’Inter hanno fatto una scelta diversa, non so perché, ma sai nel calcio non conta soltanto il campo. Per me Belfodil anche oggi che gioca in Germania è molto più forte di Mauro. E non si può parlare nemmeno di eventuali problemi di testa, perché lui è molto forte anche mentalmente. Ma nel calcio non sempre il migliore va più lontano. Poi certo, Icardi ha fatto cose incredibili con l’Inter”.