L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, racconta delle tre proposte ideate per aiutare la Juventus durante la pandemia. Agnelli e Paratici, insieme a Giorgio Chiellini, idearono così le tre possibilità.



La proposta A prevedeva lo stipendio di marzo pagato subito ai giocatori, poi due diverse strade a seconda della piega che avrebbe preso la stagione: interruzione della retribuzione fino alla ripresa del campionato in caso di sospensione, un mese o poco più di stipendio pagato nelle stagioni successive nel caso in cui si fosse tornati in campo.



La proposta B prevedeva invece la rinuncia di una mensilità e la dilazione di due (che sarebbero diventate tre se si fosse riusciti a terminare il campionato) nelle stagioni successive. In sostanza il rischio minore, perché nella peggiore delle ipotesi (Serie A interrotta) la squadra avrebbe avuto la garanzia di prendere due stipendi su quattro tra marzo e giugno, anche se tutti pagati dopo.



La proposta C prevedeva la rinuncia a un mese e mezzo di retribuzione con i restanti 3 e mezzo incassati nelle stagioni successive indipendentemente dal destino della stagione 2019-20.