Il ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport svelando anche un retroscena sul taglio degli stipendi accordato con i calciatori della Juve: ​"L'accordo è stato trovato in pochi giorni, abbiamo campioni che hanno capito subito il momento e si sono resi disponibili. Tra giocatori e presidente c'è un rapporto quotidiano,. Inoltre, le scelta delle istituzioni non sono facili da prendere". CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE