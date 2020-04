5









Curioso retroscena di Tuttosport sull'assemblea di Lega che si è tenuta ieri ma che non ha portato risultati per ciò che riguarda un accordo per il taglio degli stipendi e le date per la ripresa del campionato. Il quotidiano torinese, tuttavia, riporta i complimenti di Claudio Lotito, presidente della Lazio, nei confronti di Andrea Agnelli: “I miei complimenti per la gestione della questione stipendi, davvero avete fatto un grande lavoro”, le parole del numero uno biancoceleste per le quali è stato ringraziato dal presidente bianconero.