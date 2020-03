Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità, con la Juventus che ha trovato un accordo con i propri giocatori per un taglio degli stipendi per i prossimi mesi, fino a giugno. A fare da mediatore, tra società e spogliatoio, sarebbe stato Giorgio Chiellini, che dopo un confronto con Agnelli, si è messo in contatto con Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci per capire anche le loro opinioni in merito ad una scelta che, dalla serata, è poi divenuta ufficiale.