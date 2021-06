Vertice importante per il calcio, domani, a Roma. Sul tavolo il rinnovo dell'accordo collettivo tra le società di Serie A e i giocatori, che scade il 30 giugno. La volontà dei club è quella di discutere della necessità di tagliare gli stipendi, scrive Tuttosport, che pesano in maniera preoccupante sui bilanci del club. E' un argomento di cui si discute da circa un anno e domani può essere il giorno giusto per approfondire il tutto.