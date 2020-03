Lunedì sarà una giornata importante per il taglio degli stipendi dei calciatori. Il primo giorno della prossima settimana, infatti, sarà il momento in cui si troveranno attorno ad un tavolo (virtuale) AIC, Leghe e FIGC. Sul tavolo ci sarà una prima proposta scritta per i calciatori, al momento le ipotesi sono tre. La prima: ​pagamento degli stipendi fino a marzo e poi lo stop fino alla ripresa delle attività. La seconda: nel periodo da marzo a giugno rinuncia a uno stipendio se l'attività riprende e a due se lo stop sarà definitivo. Terza: Rinuncia a un mese e mezzo di stipendio indipendentemente da come si evolverà la situazione. RISPARMIO JUVE - Secondo quanto riporta Tuttosport la Juve risparmierebbe tra i 20 ed i 40 milioni di euro in caso di opzione 2, trenta in caso di opzione tre e cifre ancora più alte in caso di opzione uno. La Juve è in regola con i pagamenti ai dipendenti e attualmente ha un monte ingaggi di 250 milioni di euro lordi all'anno, in media una ventina di milioni al mese. In tutto questo i bianconeri restituiranno circa 1 milione di euro per i biglietti singoli acquistati dai tifosi per Juve-Inter che si è poi giocata a porte chiuse e attende di fare i conti delle perdite di diritti tv e sponsor, al momento non quantificabili.