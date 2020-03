1







di Alberto Toppi

La Juventus fa da esempio per la Serie A. Cristiano Ronaldo fa da esempio per Messi. La decisione del club bianconero di congelare gli stipendi per quattro mesi ha rotto la breccia nel tabù stipendi che riguarda l’Italia, anticipando le linee guide che AIC e Lega si erano poste di tracciare nell’incontro di domani. Giocatori, allenatore, dirigenti e presidente si sono mossi nella stessa direzione per dare una scossa positiva alle finanze del club, in un periodo dove il tiranno coronavirus impoverisce chiunque e in ogni settore. Agli altri presidenti di Serie A, prendere nota. Ma anche tutti i campioni del pianeta dovrebbero prendere nota, perché perfino una star come Cristiano Ronaldo ha deciso di sacrificarsi in favore della Juve, da juventino vero. Il singolo a servizio della collettività. Cosa che Messi non ha recepito.



LA SCELTA DI RONALDO - Il fenomeno portoghese, da Madeira, ha accolto alla stragrande il lavoro da ambasciatore svolto in primis da Chiellini e poi da Buffon e Bonucci, i senatori dello spogliatoio, mediatori di questa trattativa tra squadra e società, conclusa con un risparmio a bilancio pari a 90 milioni di euro. Un nono di questa cifra è ricoperto dalla quota di Ronaldo, 10 milioni di euro che non ha esitato a rinunciare, senza fare troppi capricci in un momento di totale drammaticità. Da esempio negli allenamenti e come campione in senso assoluto, a esempio di umanità svestendosi dei panni di prima donna. Un gesto che non può passare inosservato, soprattutto quando il suo rivale di sempre si comporta in senso opposto.



L’OPPOSIZIONE DI MESSI - È bene partire dalle golosissime cifre della Pulce. Poco tempo fa, Der Spiegel ha riportato i documenti rivelati da Football Leaks sul contratto che il numero 10 blaugrana ha firmato con il Barcellona nel 2017. Senza entrare nel dettaglio, lunghissimo, dei bonus, il suo ingaggio fisso sarebbe pari a 71 milioni di euro lordi. Numeri che fanno tanto rumore accostati al suo atteggiamento. Il Barcellona, nella figura del presidente Bartomeu, ha proposto un taglio di stipendi, disapprovata dalle colonne portanti della squadra tra cui Lionel Messsi. Per questo, il club si sta appellando all’Erte, una sorta di cassa integrazione lanciata dal governo vista la crisi attuale. Inoltre, è di ieri la notizia riportata dal quotidiano As secondo cui, tra le ipotesi per dare ossigeno al bilancio della società, i catalani vorrebbero decurtare gli stipendi della Cantera del 30%, di giocatori e dipendenti. Una controversa decisione, che colpirebbe duramente persone con salari lontani anni luce anche dall’ultimo ingaggio di prima squadra. Forse l’esempio di Cristiano Ronaldo può dare una scossa ai suoi pari livello, da Madeira passando per l’Italia, arrivando fino in Spagna.