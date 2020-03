3









Arriverà il giorno in cui anche Giorgio Chiellini saluterà i suoi tifosi, dopo aver giocato l'ultima partita della sua carriera. Arriverà, ma non è ancora arrivato. Quel che è arrivato, invece, è l'ennesimo messaggio che Chiellini, a differenza di tanti altri suoi colleghi, non avrà tanti problemi a ricollocarsi nella vita. Per tanti ex, specialmente se blasonati come Giorgio, il calcio offre sempre una seconda possibilità di lavoro e ce ne sono di esempi che si possono citare, di giocatori che si sono poi reinventati dirigenti o politici del calcio, invece che allenatori, la via più immediata da pensare. Eppure, per tanti che poi ci sono arrivati - non ultimo, Damiano Tommasi, presidente AIC - in pochi si sono trovati, ancora in attività, ad affrontare una situazione come quella gestita anche da Chiellini.



Certo, il coronavirus passa una volta nella vita, si spera, e pertanto non è normale che un calciatore si trovi a discutere di altro se non di tattica. Tutt'al più, si può trovare a discutere del suo, di contratto. Non come ha fatto Chiellini, e come è stato riportato tra ieri e oggi, prima che arrivasse l'ufficialità del taglio degli stipendi: infatti, il capitano è stato contattato direttamente da Andrea Agnelli, poi, si è rivolto ai senatori della squadra, per cominciare a spiegare quale sarebbe stata la linea della società. Insomma, un lavoro che esula dalle semplici responsabilità di un calciatore, anche se questi è laureato in Economia. Già, perché non è solo il titolo a nobilitare il peso specifico di Chiellini, quando l'atteggiamento. L'atteggiamento di chi, anche se in isolamento al J Hotel, non si fa problemi a chiamare Cristiano Ronaldo, per dirgli che molto probabilmente, fino a giugno, non ci sarà stipendio. Poi, una volta fatto il portoghese - l'ordine è puramente immaginario - ha chiamato anche Gianluigi Buffon, il suo ex capitano che però, ora, lo ascolta come se non lo fosse mai stato. Infine, Leonardo Bonucci, il compagno di melle stagioni tranne una. Forse, l'ultimo che avrà chiamato, perché il più facile. Immaginazione a parte, restano i fatti ed i fatti raccontano che la Juventus, in casa, ha qualcosa in più che un semplice giocatore. Ha un dirigente del domani, anche se il dispiacere di averlo visto così poco in campo quest'anno, farà rimandare quel domani il più in la possibile.