Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i club di Serie A hanno ufficialmente inviato al Governo proposte per il contenimento della crisi economica dovuta la coronavirus. Tra queste la "sospensione degli ingaggi relativi ai giorni di inattività: fino all’8 marzo i giocatori sono stati impegnati, dunque verrebbero regolarmente pagati. Dal giorno successivo in poi e fino a quando le condizioni non permetteranno la ripresa: è su questo periodo che i club intendono calcolare un congelamento temporaneo dei versamenti".