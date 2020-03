Secondo quanto riporta Tuttosport sono tre le opzioni che i club di Serie A stanno valutando per il taglio dello stipendio dei propri tesserati. Primo: il pagamento degli stipendi fino a marzo e poi lo stop fino alla ripresa delle attività. Il secondo: Nel periodo da marzo a giugno rinuncia a uno stipendio se l'attività riprende e a due se lo stop sarà definitivo. Tre: Rinuncia a un mese e mezzo di stipendio indipendentemente da come si evolverà la situazione. Lunedì ci sarà un'assemblea tra Leghe, AIC e FIGC per mettere nero su bianco una prima proposta.