8









La Juventus ha da poco attuato la politica del taglio degli stipendi, di comune accordo con giocatori di prima squadra e allenatore. Con la sospensione delle prossime quattro mensilità, il club potrà risparmiare a bilancio 90 milioni di euro. Un esempio da seguire, ma non per tutti. L’attacco arriva dal giornalista Paolo Ziliani, che attraverso un post su Twitter accusa il presidente bianconero Andrea Agnelli: "Tutti a lodarlo, ma Agnelli ha pensato solo a sè. I calciatori rinunceranno solo a 1,5 stipendi e 2,5 li riceveranno dopo il 30 giugno, il tutto per ripulire l’impresentabile prossimo bilancio, vero interesse del club. In realtà occorrono tagli maggiori, la Juve ha fatto un danno".