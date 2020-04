La mossa della Juventus, ufficializzata la scorsa settimana, ha fatto cominciare le trattative tra i club ed i giocatori per il taglio degli stipendi. I bianconeri sono riusciti a "risparmiare" 90 milioni di euro, accordandosi per sospendere i pagamenti fino a giugno, con la possibilità di ridiscutere i termini qualora si torni in campo prima. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche la Roma sta cercando di prendere una decisione sulla questione ed il club capitolino potrebbe andare verso un'altra direzione: taglio del 60% della retribuzione di marzo e dilazione degli stipendi dei prossimi tre mesi nei restanti anni di contratto.