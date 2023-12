La Roma, stretta dai limiti del fair play finanziario, potrebbe ingaggiare a zero euro un campione d'Europa che, sebbene sia un giocatore attempato, desidera concludere la sua carriera con un guizzo di vitalità.ha un, rendendo questa scommessa finanziariamente sostenibile, soprattutto considerando che non comporterebbe impegni pluriennali, che al momento non sono ancora certi nemmeno in termini di opzioni contrattuali. L'intenzione di Leonardo Bonucci resta quella di ritirarsi al termine della stagione per avviare una carriera da allenatore a 37 anni.