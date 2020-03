La Juventus sta studiando il piano di azione per rientrare almeno di parte delle perdite stimate dall'emergenza coronavirus. Infatti, il club ha iniziato a far partire i colloqui con i giocatori, con il presidente Andrea Agnelli che ha comunicato al capitano, Giorgio Chiellini, le tre soluzioni per limare gli ingaggi della rosa. Opzioni che verranno vagliate nei prossimi giorni dagli stessi membri della squadra, con Chiellini a fare da "ponte" nella trattativa con la società.I bianconeri, infatti, sono la squadra con il monte ingaggi più alto della Serie A, ma non solo. Dei dieci calciatori più pagati del massimo campionato italiano, ben otto sono della Juventus. Si parte da Khedira, fanalino di coda della top ten con 6 milioni a stagione e si arriva fino aIl dominio della Juventus, sulla questione stipendi, viene contrastato solo da due giocatori di altre squadre nei primi dieci, ovvero Koulibaly del Napoli, che come Khedira non supera i 6 milioni. Sono invece 7,5 quelli che percepisce Lukaku, terzo in classifica a pari merito con Higuain.. Tanta Juventus quindi, a dimostrazione di come la crisi per il coronavirus non guardi in faccia a nessuno: ci saranno problemi per le piccole, quanto per le grandi. Quindi, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire che ne sarà dei tagli salariali. Nel resto d'Europa, le squadre si stanno muovendo, tra scelte autonome e leggi governative: in Francia, ad esempio, il Lione ha tagliato del 70% gli stipendi (grazie alla legge francese che lo permette), mentre dall'Inghilterra arriva l'esempio del Leeds, con i giocatori che si sono decurtati la paga per aiutare il resto dei dipendenti del club. Poi, c'è la linea Barcellona, che ha proposto i tagli ai giocatori, ricevendo però picche.