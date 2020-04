In Premier League il taglio degli stipendi è ancora un tabù, nessun club ha optato per questa soluzione, cosa che invece in Bundesliga ha trovato ampiamente consenso, soprattutto da parte dei giocatori stessi, disposti alla decurtazione del proprio salario. L’Assocalciatori britannica aveva rifiutato 10 giorni fa l’ipotesi di una riduzione del 30% degli emolumenti, condotta a cui l’Arsenal si è adeguato. Stando quanto riporta il Sun, i Gunners hanno visto respinta la proposta di decurtazione del 12,5% degli ingaggi. L’idea è stata bocciata all’unanimità al termine di una votazione che si è solta nella giornata di lunedì.