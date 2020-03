In Germania il taglio degli stipendi è un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede, a causa dell’inattività imposta dal coronavirus. Stando a quanto riporta la Bild, il Bayern Monaco ha scelto la riduzione del 20% degli ingaggi. Anche Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, si è detto favorevole ad accettare un taglio al salario. Il discorso vale anche per Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Schalke e Werder Brema, mentre in Francia alcuni club hanno deciso di mettere i calciatori in disoccupazione parziale, così da pagare il 70% dell’ingaggio. Tra questi anche il Lione, avversaria della Juventus in Champions League.