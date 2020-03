Tra le tante partite in gioco, in senso figurato ovviamente, c’è anche quella sul taglio degli stipendi dei calciatori. Argomento su cui non è ancora stata presa una posizione in Italia, mentre in Francia alcuni club hanno applicato la disoccupazione parziale, e in Germania ci sono splendidi casi di autodecurtazione dell’ingaggio. Nel frattempo, emerge l’ipotesi che anche i calciatori possano finire in cassa integrazione. Infatti, come scrivono La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, Lega e Figc stanno valutando di chiedere al governo la cassa integrazione per i calciatori di Serie B e C.