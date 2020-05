In casa Lazio si è discusso sul taglio degli stipendi. La centralità sulla ripresa degli allenamenti di gruppo ha distolto l’attenzione su questo tema, che resta sempre molto delicato e di attualità all’interno della società. Ieri il presidente Lotito ha incontrato la squadra, ribadendo l’intenzione di attuare le linee guida votate in Lega: taglio delle mensilità di marzo e aprile. Nel caso in cui la Serie A dovesse chiudere definitivamente i battenti, allora via anche quelle di maggio e giungo. Un dibattito dai toni accesi, che ha visto i giocatori biancocelesti molto perplessi a riguardo. È previsto un nuovo incontro, ma l’argomento resta spinoso.