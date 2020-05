1









Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A oggi alla Ternana parla a Radio Punto Nuovo di alcuni episodi controversi della sua carriera, spesso strumentalizzati. E' il caso del 'labiale' di Inter-Juve nel 2018: "Di quell'esperienza, l'unica cosa che mi fa sorridere è la strumentalizzazione dietro a dei labiali. A mia volta ho denunciato chi ha strumentalizzato quelle cose perché siamo nello sfiorare il ridicolo. Penso che quella strumentalizzazione fatta sui social del presunto mio labiale è qualcosa di veramente ridicolo".



ARBITRI - "Da quando sono diventato dirigente, oggettivamente ho una visione a 360° gradi delle dinamiche di una società di calcio. Prima essendo soltanto arbitro ed avendo solo uno spicchio di conoscenza, non pensavo che dietro ci potesse essere un mondo come questo, seppure sto vivendo una società di LegaPro. Sicuramente ci si può arrabbiare quando si è in trance agonistica, ma senza mai dimenticare che in Serie C ci sono tutti ragazzi in fase di crescita ed è normale sbagliare".



VAR - "Ho fatto il mio ultimo anno di Serie A, due anni fa, che era il primo anno di VAR. Nella fase di preparazione da Giugno alla prima partita, sono stato sempre uno di quello più scettici. Avevo trent'anni di arbitraggio fatti in un'unica maniera, aprendo alla tecnologia avevo molti dubbi. Fino alla prima di campionato, dove alla fine del primo tempo mi ero reso conto delle gigantesche potenzialità di questo strumento, ad oggi indispensabile. Se prendo i miei 5 errori più importanti in carriera, con questa tecnologia li avrei evitati".



GOL DI MUNTARI - "E' una questione di ruoli, quando non avevamo gli addizionali, né la Goal Line Technology, uno dei parametri era che i gol/non gol, poteva verificarli solo l'assistente. In quel momento lui ebbe la certezza che la palla non fosse entrata, io dalla mia posizione non potevo dire il contrario".