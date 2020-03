Nel caos più totale in cui sta navigando il mondo del calcio al tempo del coronavirus, dall'Italia arriva una certezza: la Juventus è il primo club di Serie A ad aver aderito al taglio degli stipendi. A comunicarlo è stato il club bianconero dopo aver trovato l'accordo con giocatori e allenatore per le prossime quattro mensilità congelate. Ma com'è la situazione all'estero? In Bundesliga sta diventando quasi la normalità: sono 8 i club che finora hanno scelto di dire sì a un piano di riduzione stipendi; in Premier non è stata presa ancora nessuna scelta ma a fare notizia è stato il Leeds di Bielsa in Championship, nel quale giocatori e staff si sono tagliati lo stipendio per salvare il posto di lavoro degli altri impiegati. In Ligue 1 tutti i club, Psg compreso, hanno aderito a un piano per ridurre gli stipendi del 30% nel quale è previsto anche una riduzione dei contributi e un minimo aiuto statale in favore delle società. Chiudiamo con la Liga, dove Barcellona, Atletico Madrid ed Espanyol hanno chiesto la cassa integrazione per i propri giocatori.