La questione del taglio degli stipendi dei calciatori è un tema caldo, sopratutto in Lega. La Juventus è stata la prima società in Italia a tagliare gli stipendi dei proprio giocatori. Secondo quanto riportato dall'Ansa però, anche l‘Inter seguirà il modello della Juventus. Molti i colloqui tra il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte, il capitano Samir Handanovic e la società. Giocatori e staff si sono detti disponibili a ridursi lo stipendio per affrontare la crisi causata dall'emergenza Coronavirus. ​Le modalità e gli accordi verranno concordati poi in seguito.