Adam Taggart, attaccante del Suwon Bluewings, ha parlato in un'intervista a Goal realizzata dopo la partita tra Juventus e Team K-League. Ecco le sue dure parole sulla difesa bianconera, a cui ha segnato il terzo gol dell'incontro: "A essere onesto, mi è sembrato più facile giocare contro la Juventus che in Corea. Qui non appena hai la palla vedi attorno a te tre persone in pressing per recuperarla, contro le formazioni europee è tutto un po' più tranquillo sotto questo aspetto, c'è più tempo per prendere una decisione".