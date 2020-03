L'ex portiere del Brasile Taffarel "nomina" Gigi Buffon italiano del Millennio. Parlando in un live Instagram su Calciomercato.com, l'ex estremo difensore ha dichiarato: "Buffon ​ha fatto una grande carriera, a 17 anni ha iniziato con grande personalità. Secondo me è un uomo importantissimo per l'Italia, ha ancora voglia di dimostrare nonostante l'età. Noi ci siamo conosciuti ma solo di passaggio. Al Parma lui era nel settore giovanile ma si parlava già da tanto di lui. Mi dissero che dovevo andare via per fargli spazio (ride ndr)". Durante la diretta è arrivato anche il saluto di Douglas Costa: ​"Ah grande Douglas, questo è un fenomeno ragazzi"...