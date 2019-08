Dusan Tadic ha ricevuto un bel regalo: è diventato il capitano dell'Ajax, proprio al posto di Matthijs de Ligt, approdato alla Juve. Il serbo ha così parlato del centrale finito in bianconero: "Ci manca tanto. E' sempre stato tanto intelligente, nonostante sia così giovane ci dava tanti consigli. Non importa se ha 19 o 20 anni. Io mi sto comportando come l'anno scorso. Essere il capitano dell'Ajax è un onore, una gioia. Ci sono tanti esempi di capitani che hanno la fascia ma non si prendono responsabilità, invece noi dobbiamo farlo tutti insieme, perché è cambiata la storia", le parole del numero 10 dei Lancieri.