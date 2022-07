Stefanosta decisamente meglio, dopo l'aneurisma che lo ha colpito lo scorso 23 aprile. L'ex portiere dellasi trova da tre settimane presso il centro di riabilitazione Borsalino, dopo i due mesi all'ospedale di Alessandria e direttamente da lì ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute a Il Secolo XIX:"Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio". Inoltre, Tacconi ha commentato gli ultimi movimenti di mercato della Juventus, come raccontato dal figlio: "Alla Juve è tornato Pogba, un gran giocatore; meno male che Dybala è andato via".