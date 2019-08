Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus del dopo Zoff, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera commentando la prima giornata di campionato.



LE SUE PAROLE - "Secondo me quest'anno con gli arbitraggi vogliono favorire qualche squadra del Sud. Secondo me quest'anno vogliono favorire il Napoli, lo abbiamo già visto alla prima giornata".



SUL VAR - "Decide sempre l’arbitro, VAR o non VAR, è un arbitro che decide. Purtroppo decidono ancora loro. È un bene per la Juve, almeno ora non ruba più solo lei ma rubano anche gli altri".

