Le dichiarazioni disull'attuale momento della Juventus sono piuttosto franche. Afferma di essere annoiato nel guardare le partite della squadra bianconera, confessando che tra il primo e il secondo tempo tende ad addormentarsi."Guardare la Juve mi annoia. Nel pomeriggio ho voglia di guardare le loro partite, ma la sera, tra il primo e il secondo tempo, mi addormento. Questa Juventus ha bisogno di più personalità, i suoi giocatori hanno bisogno di più personalità. Un tempo eravamo noi a giocare, l'allenatore non aveva alcuna importanza"."Szczesny mi piace, è bravo. Non dà grosse preoccupazioni. Dovrebbero tenerselo stretto. Il calcio di oggi? Non mi piace. Noi della mia epoca eravamo i veri ambasciatori. I giocatori attuali devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. E poi c'è troppa tecnologia...".