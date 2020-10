Una situazione come quella di Pirlol'ha vissuta da vicino, quando sulla panchina della Juve arrivò un inesperto Trapattoni. Inutile stare qui a spiegare la carriera de Trap, anche ct di Italia e Irlanda, sull'attuale allenatore bianconero però Tacconi non ha dubbi: "Non è pronto? Lo si diceva anche ai miei tempi - ha detto ai nostri microfoni - Ma conosco Trapattoni e lui ha iniziato al Milan senza avere la possibilità di essere prima allenatore, e si è dimostrato subito pronto".