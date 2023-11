Dopo la lunga battaglia contro la quale ha combattuto in questi anni, l'ex portiere della Juve Stefanoha raccontato quelli che sono stati i duri momenti vissuti, negli studi di Verissimo.SENSAZIONI - 'Pensavo di essere immortale, invece, dietro l'angolo c'è sempre qualcosa di inaspettato e menomale che c'era mio figlio con me in macchina, sennò non sarei qui. Al mio ritorno a casa sono stato leccato dai miei cani. Inizialmente non mi ero reso conto di quanto mi stava accadendo, ho perso il matrimonio di mia nipote e i 18 anni di mia figlia'.SUI MOMENTI - 'La fatica che ho fatto è stata tantissima, nonostante sia stato un'atleta in passato. Ho girato diversi ospedali e poi mia moglie, devota di Padre Pio, ha deciso di portarmi a San Giovanni Rotondo, dove ringrazio tutte le operatrici e gli operatori sanitari che mi hanno assistito. Mi sono stati dietro continuamente, io sono un pò pigro, uno che ha l'anima viva addosso. Mi dicono tutti che devo stare attento e quello che mi fa più paura è il fatto che io non sto mai fermo, mi piace muovermi, ma ho la mia famiglia che mi aiuta sempre. I miei figli non mi fanno fumare, non mi fanno toccare vino, mia moglie anche ha dovuto sopportare momenti duri, mi sta dietro sempre e ora che sono tornato a casa cucino io'.IN AGGIORNAMENTO...