Direttamente attraverso un post su Facebook, il figlio di Stefano Tacconi, Andrea, ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti sulla condizione di salute dell'ex portiere della Juve, emesse dal dottor Andrea Barbanera. Il direttore della stuttura di neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria ha riportato buone notizie, dichiarando ultimato il percorso più difficile ma che, allo stesso tempo prevede ancora una lunga fase di recupero.



'La situazione è più stabile, Stefano Tacconi è ancora in rianimazione, ma sicuramente ha una vigilanza migliore. Non risponde completamente, ma esegue ordini. Saluta, muove i 4 arti. Se la situazione continua cosi, in 2-3 giorni potrebbe lasciare la rianimazione ed essere spostato nel reparto di neurochirurgia. Stiamo anche cominciando a staccarlo dal respiratore. Diciamo che ha fatto passi avanti molto importanti: non c'è ancora il rischio zero, ma direi che il messaggio che diamo oggi è positivo. Abbiamo preso la direzione giusta e sicuramente ci sarà ancora strada da fare. Forse, però, la parte più in salita di essa è terminata'.