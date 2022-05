Oggi Stefano Tacconi compie 65 anni. La moglie Laura Speranza è stata intervistata ai microfoni di Radio Gold. Queste le sue parole:



MOGLIE TACCONI - "Servirà molto tempo, ma sta reagendo bene. È stata molto dura dal 23 aprile, proprio il giorno del mio compleanno, quando si è sentito male. È stato devastante, per me si è fermato il mondo".



COMPLEANNO - "Siccome lui ha sempre amato muovere le sue manone da portiere, gli abbiamo portato tante scatolette con tutti i piccoli oggetti importanti per lui. Vogliamo vedere se li riconosce, se ha memoria".