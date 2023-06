Andrea, figlio dell'ex portiere dellaStefano, è tornato a parlare del padre, attualmente ricoverato all'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove proseguirà lafino a settembre dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito oltre un anno fa.Ecco il suo racconto, riportato dall'ANSA: "Il sogno è quello di portarlo allo stadio per fare un giro di campo, così almeno saluta tutte le persone che gli sono state vicine in questo periodo. Mio padre è molto determinato. Lo sostengono milioni di persone anche dall’estero: amici, tifosi, ex calciatori con un affetto incredibile che non ci aspettavamo e che ci aiuta molto. Cammina sempre con un supporto, però è migliorato molto. Ultimamente mi ha detto "me la sono vista brutta". Essere abituato ad allenarsi lo aiuta ad affrontare la riabilitazione. Anche i dottori dicono che la sua fortuna è aver sempre giocato a calcio, il suo fisico è diverso da quello degli altri pazienti. Ci vorrà del tempo, però ci sta mettendo la buona volontà come quando giocava".