Le parole di Stefano, protagonista di un evento pubblico nel comune di Agropoli:- "Mi annoia. Al pomeriggio mi viene la voglia di vedere le sue partite poi alla sera però tra il primo ed il secondo tempo prendo sonno. Questa Juve deve avere più personalità, i suoi giocatori devono avere più personalità. Una volta giocavamo noi, l’allenatore non contava niente. Szczesny mi piace, è buono. Non dà grandi preoccupazioni. Se lo tenessero caro. Il calcio di oggi? Non mi piace. Noi, quelli della mia epoca, siamo stati i veri ambasciatori. I calciatori attuali devono ancora dimostrare qualcosa di positivo. E poi troppa tecnologia…".