Dimagrito e ancora provato dopo l’ischemia, ha parlato in un incontro con gli Juve Club di Andria e Barletta. Ecco il resoconto della giornata, con le dichiarazioni raccolte da Tuttosport: "Purtroppo lui non ha potuto vedere la partita - spiega il referente della Puglia -, ma noi domenica a Udine c’eravamo e così gli abbiamo raccontato come è maturata la vittoria, gli abbiamo detto di una Juventus che ha giocato in maniera assai diversa rispetto all’ultimo anno. Per carità, era la prima giornata, ma si è compiaciuto della novità. Le sue curiosità? Ci ha chiesto soprattutto di Vlahovic e di Chiesa. Per lui il club deve puntare su di loro, se hanno superati i problemi fisici possono finalmente esplodere, trattenerli equivarrebbe a due acquisti di livello eccelso".E poi lo stesso Tacconi ha detto: "Mi hanno scritto numero 1, ma sono anche loro dei numeri uno. Sto alla grande e parlo ancora". Infine, assicurano i presenti, l'ex numero 1 bianconero ha voglia di tornare presto a casa dopo un anno e mezzo di ricovero e poi anche allo Stadium.